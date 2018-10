Ecco le ultime anticipazioni e news di sabato 27 ottobre dei programmi trasmessi in prima serata. Su Rai 1 verrà trasmesso il programma Portobello. Riproposto dalla Rai, Portobello è condotto da Antonella Clerici con accanto la vedova di Fabrizio Frizzi Carlotta Mantovan, che si occuperà di coordinare le sei centraliste che devono rispondere al telefono a tutti coloro che vorranno intervenire durante lo show.

Su Rai 2 andrà in onda la serie tv N.C.I.S. Los Angeles con l’episodio Vendetta (La squadra lavora con l’ATF e con per catturare un criminale russo coinvolto in attività di riciclaggio e commercio di armi, scoperte e bloccate dall’NCIS tempo prima. Sokolov è ora tornato a Los Angeles e vuole vendicarsi…) e N.C.I.S. New Orleans con l’episodio Doppio Bluff (Il responsabile al Laboratorio di Ricerca della Marina a Stennis, viene trovato morto in un barile).

Su Rai 3 alle 21:30 andrà in onda I dieci comandamenti, il programma di inchieste morali di Domenico Iannacone, quest’anno giunto alla settima edizione.

Sabato 20 ottobre 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Don Camillo .

Su Canale 5 andrà in onda il talent show condotto da Belen Rodriguez Tu sì que vales. Su Italia 1 vedremo il film Shrek – E vissero felici e contenti. Su La7 vedremo la serie tv Little murders by Agatha Christie con gli episodi Il caso Protheroe ed Il mistero styles.