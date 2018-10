Ecco le ultime anticipazioni e news di domenica 28 ottobre nella prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda la trasmissione di Fabio Fazio Che tempo che fa. Su Rai 2 andrà in onda la serie tv N.C.I.S. con l’episodio Un passo avanti, ed ed a seguire vedremo la serie tv Instinct con l’episodio L’ultimo spettacolo.

Rai 3 vedremo il programma condotto da Gloria Guida Le ragazze. Si parla della storia delle ragazze dagli anni Quaranta ad oggi, ed ogni puntata inizia con una Ragazza degli anni Quaranta e si conclude con una Ragazza del nuovo millennio.

Guida tv di domenica 21 ottobre 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di domenica 21 ottobre 2018. Su Retequattro andrà in onda il film Contagion. Su Canale 5 vedremo la serie tv con Gianni Morandi L’Isola di Pietro 2. Pietro si prende cura del piccolo Tobia, che è in coma farmacologico dopo l’overdose di eroina. Vanessa, intanto, sembra svanire nel nulla dopo una festa in spiaggia. Le sue ricerche proseguono senza sosta e coinvolgono anche Alessandro nelle indagini.

Su Italia 1 andrà in onda, con un altro doppio appuntamento settimanale, il programma Le Iene Show. La7 trasmetterà il programma di Massimo Giletti Non è l’Arena.