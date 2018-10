Ecco le ultime anticipazioni e news dei programmi di martedì 30 ottobre 2018 in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda I Medici – Lorenzo il Magnifico. Torna la fiction I Medici con la seconda, attesissima serie tv, stavolta incentrata sulla figura di Lorenzo il Magnifico. Bianca fugge con Guglielmo, e Lorenzo fa di tutto pur di aiutare la sorella e di mantenere in alto il suo onore: arriva addirittura a proporre a Jacopo Pazzi il consenso al matrimonio in cambio del consenso alla nomina di Salviati…

Su Rai 2 vedremo Stasera tutto è possibile, varietà condotto da Amadeus in cui alcuni personaggi del mondo dello spettacolo si sfideranno a suon di prove che dovranno superare. Su Rai 3 vedremo il programma tv #cartabianca.

Guida tv, i programmi di martedì 30 ottobre 2018 su Canale 5, Italia 1, Rete 4 e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di stasera sulle reti Mediaset. Su Retequattro andrà in onda la soap spagnola Il Segreto. Il generale fa arrestare Alfonso ed Emilia, probabilmente per vendicarsi di non aver trovato Nicolas. Carmelo cerca di contattare gente importante per scagionarli, ma non ottiene nulla, ed Irene vorrebbe pubblicare l’inchiesta che stava conducendo ma che il generale le aveva proibito di portare avanti.

Su Canale 5 vedremo il film Fast & Furious 8. Su Italia 1 andrà in onda Le Iene Show. La7 stasera propone il talk show di politica condotto da Giovanni Floris Di martedì.