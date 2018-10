Ecco le ultime anticipazioni e news di mercoledì in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 vedremo il film con Luisa Ranieri, Alessio Boni, Luca Zingaretti, Ettore Bassi, Ambra Angiolini Maldamore.

Su Rai 2 andrà in onda la seconda stagione della fiction ambientata ad Aosta tratta dai romanzi di Antonio Manzini Rocco Schiavone. Ad Aosta, Rocco Schiavone deve investigare sulla morte di una donna transessuale ritrovata nella Dora. A Roma, intanto, Sebastiano ha un unico obiettivo: ritrovare Enzo Baiocchi, ed arriva addirittura a minacciare fisicamente la figlia.

Su Rai 3 alle 21:15 andrà in onda il programma di Federica Sciarelli che aiuta a ricercare le persone scomparse ed a far luce su casi irrisolti Chi l’ha visto.

Guida Tv, tutti i programmi tv di mercoledì 31 ottobre 2018 su Rai, Mediaset, La7.

Stasera sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro andrà in ondail programma #CR4 La Repubblica delle donne. Piero Chiambretti debutta in prima serata su Retequattro con uno show in otto puntate che vede protagonista l’universo femminile. A fianco del conduttore ci sarà Cristiano Malgioglio che rilascerà ogni sera una falsa e stravagante intervista.

Mentre Su Canale 5 vedremo il film Quasi amici. Su Italia 1 verrà trasmesso il il film Harry Potter e la camera dei segreti. Su La7 andrà in onda il programma Atlantide – Storie di uomini e di mondi.