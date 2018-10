Le ultime novità sulle pensioni vengono da Walter Rizzetto, il quale ha commentato sul proprio profilo Facebook l’esclusione di Quota 100 e della proroga di Opzione donna dalla prossima Legge di Bilancio. “Queste misure andranno ad essere formalizzate in qualche disegno di legge che probabilmente arriverà tra gennaio e febbraio del prossimo anno”, ha affermato il deputato in un video in diretta dall’Aula della Camera. Per Rizzetto, tale scelta comporta un rischio per le tempistiche di applicazione, ma soprattutto per la fattibilità vera e propria delle misure. “Andando a normare questo tipo di iniziative con un disegno di legge, non si sa quando, come e se, il Parlamento andrà a confermare queste misure“, ha sottolineato.

Le ultime novità sulla nona salvaguardia per gli esodati

Walter Rizzetto, nell’illustrare le ultime novità sulle pensioni, ha affrontato anche il tema degli esodati e della nona salvaguardia. “I residui “esodati” dopo la pessima Manovra # Fornero sono circa 6.000”, ha chiarito in un post. “Il costo per farli transitare alla pensione è di circa 320,00 milioni, poco più poco meno. Poca roba, se consideriamo i miliardi per altre misure ed il fatto che abbiamo (hanno) oggi votato un condono sugli abusi edilizi”, ha aggiunto.

“Dopo un mese di trattativa, dopo aver presentato per primo una risoluzione sulla loro salvaguardia, ecco che la maggioranza presenta la sua proposta. Non si capisce nulla, già una risoluzione non impegna formalmente il Governo ma da una indicazione e questi nel dispositivo scrivono “a valutare…” senza mai citare il termine “esodati” e “salvaguardia”. Oltre un mese per partorire questa cosa stupendamente geniale”, ha puntualizzato Rizzetto.

Nella serata di ieri, però, come rivelato dal deputato, è stata presentata un’altra risoluzione,”un testo unificato da parte di tutti i gruppi” con primo firmatario Walter Rizzetto, nella quale vengono indicati espressamente i termini “esodati” e “salvaguardia”.