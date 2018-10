E’ stato il portale DavideMaggio.it ad annunciare con certezza la notizia: Andrea Cerioli sarà un nuovo tronista di Uomini e Donne!

Dopo l’abbandono di Mara Fasone, la redazione ha deciso di non lasciare vuoto il trono su cui sedeva la siciliana e ha preferito, anzi, arruolare per la seconda volta il Cerioli, che già nel 2014 aveva tentato di trovare l’amore proprio in trasmissione. Ma Andrea non sarà l’unica new entry: accanto a lui, un altro volto diventato noto grazie alla partecipazione a Temptation Island Vip, lo spagnolo Ivan Gonzalez, che si è fatto conoscere e apprezzare dal pubblico grazie alla sua vicinanza a Valeria Marini durante l’avventura nel reality estivo.

Il ritorno di Andrea Cerioli sul Trono Classico di Uomini e Donne!

Andrea è stato dapprima concorrente del Grande Fratello 13, l’edizione vinta da Mirko Petrilli, salvo poi approdare a Uomini e Donne, dove ha catalizzato l’attenzione dei telespettatori, ma anche delle sue due corteggiatrici preferite, Valentina Rapisarda e Sharon Bergonzi. Solo alla fine di quel percorso nel dating show di Maria De Filippi, il Cerioli aveva ammesso di non sentirsi abbastanza convinto a scegliere nessuna delle due pretendenti e aveva fatto ritorno nella sua città in provincia di Bologna senza una fidanzata.

Proprio lì, però, si è presentata Valentina, testarda e caparbia, sicurissima di ciò che l’aveva legata al tronista e per nessuna ragione intenzionata a demordere. Il gesto forte della siciliana aveva particolarmente colpito il ragazzo, che si è lasciato andare tra le sue braccia, intraprendendo con lei una relazione e una convivenza lontano dall’occhio indiscreto delle telecamere di Canale 5.

Gli alti e bassi che hanno contraddistinto la loro storia, però, hanno poi avuto la meglio, portando i due ex protagonisti del Trono Classico alla rottura e se la Rapisarda ha di recente ammesso di aver ritrovato l’amore, Andrea lo abbiamo rivisto quest’estate a Temptation Island Vip, dove ha fatto sognare i fan grazie alla sua vicinanza con Alessandra Sgolastra.

Quest’ultima, proprio a causa del feeling con il bolognese ha messo in discussione il legame col fidanzato Andrea Zenga, ma a quanto pare non è scoccata la scintilla neanche col Cerioli, che rivedremo nuovamente a Uomini e Donne, dopo diversi anni dal suo primo trono, alla ricerca dell’amore.