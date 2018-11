Ancora uno stato di allerta meteo per Barcellona Pozzo di Gotto e per la fascia tirrenica della provincia di Messina. Il Dipartimento Regionale di Protezione Civile ha diramato un bollettino di avviso di rischio idrogeologico e idraulico per condizioni meteorologiche avverse per la nostra area geografica di allertamento da subito e per tutta la giornata di domani. Il livello di allerta diramato è “arancione” con corrispondente stato di pre-allarme.

Per questa ragione è attivo il Centro Operativo Comunale (COC) presso il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto che valuterà l’evolversi della situazione.

Il bollettino diramato dalla Protezione Civile.

Il bollettino diramato dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile testualmente riferisce che “persistono precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Si prevedono, altresì, venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti meridionali e mareggiate lungo le coste esposte”.

Da Palazzo Longano si richiama l’attenzione dei cittadini all’adozione preventiva dei comportamenti più idonei alla tutela della sicurezza collettiva e alla salvaguardia dell’incolumità personale. In caso di pioggia in atto di forte intensità e/o persistente, si raccomanda di: Limitare gli spostamenti, in particolare con veicoli privati, a quelli strettamente necessari ed evitare di percorrere strade collinari e montane soggette a frane; Non sostare su passerelle e ponti o nei pressi degli argini dei torrenti e dei corpi idrici in genere, ovvero in aree prossime a precedenti movimenti franosi; Evitare di attraversare a piedi o con automezzi gli alvei dei corsi d’acqua; Evitare di occupare la carreggiata di strade che devono essere lasciate libere per il passaggio di eventuali soccorritori; Staccare il gas e l’elettricità nel caso di abbandono dell’abitazione per rischio allagamento; Non occupare locali a piano strada o sottostanti il piano strada ed in particolare evitare di utilizzarli per dormire la notte nelle aree ove é noto il rischio di allagamento/alluvione, soprattutto nei siti più recentemente vulnerati; Adottare ogni misura che, in riferimento alle singole circostanze, risulti comunque utile alla tutela dell’incolumità delle persone e alla salvaguardia dei beni; Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità anche attraverso i media”.

Il COC resterà allertato fino al ripristino delle condizioni ordinarie: i cittadini potranno fare pervenire le loro segnalazioni al numero telefonico dei Vigili Urbani (090/9790210) presso il Municipio.