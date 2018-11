Care amiche e amici aficionados della soap opera madrilena, eccoci al nuovo terzetto di puntate di questa serie televisiva di successo, con le sue vicende che ruotano intorno al ‘barrio’ di Calle Acacias, quartiere di una Capitale spagnola immaginaria e realistica al tempo stesso!

Scopriamo insieme cosa ci attende nelle prossime tre puntate, attraverso le anticipazioni basate sulle trame di Una vita – Acacias 38, le quali ci mostrano, tra le altre cose, che Carmen dopo l’incendio avvenuto nel palazzo, teme di perdere il lavoro.

Una vita tutte le nuovissime anticipazioni e le trame delle puntate di giovedì 1, venerdì 2 e sabato 3 novembre 2018 – «Un brutto reincontro per Adela!»

Secondo le anticipazioni di Una vita – Acacias 38, Simon nel frattempo pensa sempre ad Adela. Così la raggiunge e la convince a lasciare il convento. Inoltre la sprona a mettersi alla ricerca di Carlos. I due si mettono all’opera e lo trovano presso una fattoria. L’uomo, però, una volta che si trova davanti Adela, nega seccamente di conoscerla! Tra Blanca e Samuel vi sono i primi approcci. Ursula li interrompe comunicandogli che don Jaime è ricoverato in ospedale ed ordina al giovane di andarlo a visitare.

Una vita tutte le nuovissime anticipazioni e le trame delle puntate di giovedì 1, venerdì 2 e sabato 3 novembre 2018 – «Adela torna in convento!»

Secondo le anticipazioni di Una vita – Acacias 38, dopo il deludente incontro con Carlos, Adela è depressa, ma Gayarre cerca in qualche maniera di consolarla come può. La donna però fugge. Intanto suor Genoveva si mette alla sua ricerca. La giovane decide di non ascoltare Simon e così rientra in convento. Intanto Casilda e Servante si impietosiscono per Carmen e chiedono ai loro signori se possono avere il permesso di ospitarla nella soffitta. Rosina sembra essere interessata alla cameriera.