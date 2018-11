Stasera, giovedì 1 novembre 2018, andrà in onda la seconda puntata della fiction Rai con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale L’Allieva. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni ufficiali della seconda puntata della fiction.

Dopo il successo della prima puntata andata in onda la settimana scorsa, torna in prime time su Rai 1 L’Allieva con una nuova puntata. Le anticipazioni ufficiali rivelano che Alice si trova ad indagare sul tentato omicidio di una regista teatrale. In quest’occasione, la bella allieva dovrà di nuovo avere a che fare con il Pm Sergio Einardi, e capisce cosa è accaduto tra lui e Claudio. Le intuizioni di Alice non si fermano ai rapporti personali tra Claudio e Sergio, ma sono fondamentali anche a capire il movente del tentato omicidio.

La proposta di Claudio: le anticipazioni de L’Allieva dell’1 novembre 2018.

Claudio, intanto, ha una proposta per Alice: accetterà di ufficializzare la loro relazione e di aprirsi al

progetto di una famiglia con lei, a patto che Alice lasci l’Istituto. Non accetta, infatti, di condividere la vita con una persona con cui condivide anche il lavoro. Alice è sconvolta, e non accetta la proposta. Un nuovo caso di omicidio, intanto, fa avvicinare ulteriormente Alice ed il PM Einardi.