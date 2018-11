Le nuove anticipazioni di Un posto al sole per la settimana che va da lunedì 5 a venerdì 11 novembre 2018, annunciano che le prossime puntate avranno tutte le caratteristiche per essere imperdibili! Roberto si ritroverà in una difficilissima posizione dopo il risveglio di Marina che, a quanto pare, ricorda ogni minimo particolare della sera in cui è stata ridotta in fin di vita da Vera!

Un posto al sole, anticipazioni e trame delle puntate della settimana del 5, 6, 7, 8 e 9 novembre 2018. «Rapporti che nascono, rapporti che muoiono!»

Le nuove anticipazioni di Un posto al sole mostrano che mentre il rapporto tra Elena e Valerio si fa sempre più intenso, quello tra Beatrice e Diego sembra essere arrivato al punto di rottura. Durante la festa di compleanno del piccolo Antonio, la bella avvocatessa metterà in luce le sue doti e qualità con i parenti del ragazzo gettandolo in una situazione di profondo imbarazzo…

Un posto al sole, anticipazioni e trame delle puntate della settimana del 5, 6, 7, 8 e 9 novembre 2018. «Franco dalla parte del più debole!»

Le nuove anticipazioni di Un posto al sole mostrano inoltre che non verranno meno le avventure dei Poggi, che faranno un’importante proposta ad Adele, oltre a quelle di Guido, Michele e di Franco il quale, ancora una volta, si schiera dalla parte dei più deboli, dando un grande aiuto a Otello Testa!