Le anticipazioni dell’ottava puntata del Grande Fratello Vip 2018 che andrà in onda lunedì 5 ottobre 2018, in diretta su Canale 5. Nel corso della serata scopriremo anche chi dei concorrenti in nomination dovrà lasciare la casa tra Alessandro Cecchi Paone e Maria Monsè.

Grande Fratello Vip 2018: chi lascerà la casa tra Alessandro Cecchi Paone e Maria Monsè nella puntata di lunedì 5 novembre 2018?

Nella scorsa puntata, Elia, Martina e Ivan, i nominati della settimana precedente, hanno decretato i concorrenti a rischio eliminazione scegliendo tra Alessandro, Maria e Francesco. Ilary Blasi, a questi ultimi tre ha dato l’occasione, a loro volta, di nominare un “compagno di nomination”.

Alessandro ha scelto Maria, Ela ha sfidato al televoto Giulia Salemi. Infine, Francesco, ha fatto il nome di Jane. A decidere chi tra le tre coppie doveva andare direttamente al televoto sono stati gli altri coinquilini che in maggioranza hanno votato per Alessandro e Maria.

Non ci resta che aspettare l’ottava puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì 5 novembre per vedere come si svolgeranno le nomination e chi dovrà lasciare la casa tra Alessandro Cecchi Paone e Maria Monsè. L’arrivo di Alessandro Cecchi Paone ci ha regalato qualche interessante siparietto, grazie allo scontro con Jane Alexader e alle inaspettate carezze che il giornalista ha dedicato a Fabio Basile.