Nella prima giornata in Malesia miglior tempo dello spagnolo della Suzuki Rins davanti a Dovizioso, Marquez e Valentino. Il maiorchino della Ducati Lorenzo in grande difficoltà per il dolore al polso operato: potrebbe dare forfait e lasciare il posto a Pirro.

Rins primo nelle prove libere, secondo Marquez! Lorenzo dà forfait?

Alex Rins, dopo lo spavento per aver visto la sua moto avvolta dal fuoco, è entrato con sicurezza nella pista di Sepang e ha piazzato il miglior tempo del venerdì nelle Libere 2 (1:59.608). Alle sue spalle si piazza Marc Marquez. Il campione del mondo, dopo aver chiuso le Libere 1 al decimo posto, è cresciuto nella seconda sessione fino ad arrivare al secondo posto, con un distacco minimo da Rins (+0.093).

La migliore Ducati è quella di Jack Miller: il pilota australiano della Pramac è terzo a +0.163 da Rins. Al quarto posto troviamo la prima Yamaha con Maverick Vinales davanti a Danilo Petrucci. Valentino Rossi chiude 6°: il “Dottore” precede il rivale per il secondo posto Andrea Dovizioso (7° a +0.483 da Rins).

Prove libere negative per Jorge Lorenzo. Lo spagnolo, al rientro dopo l’infortunio, sente ancora dolore al polso: l’inevitabile conseguenza è che il pilota della Ducati ha chiuso in ultima posizione con 5 secondi di ritardo da Rins. La MotoGP riparte sabato con le qualifiche, in programma alle 8:10.