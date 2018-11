Alena Seredova sarà ospite oggi a Verissimo. La bellissima showgirl, in base a quanto si apprende dalle prime anticipazioni della puntata di sabato 3 novembre 2018, ha confessato di non sentirsi adatta ad avere una famiglia allargata. La showgirl, che ha stabilito un rapporto civile e sereno con l’ex marito Gigi Buffon per il bene dei figli, ha dichiarato: “Ad oggi abbiamo instaurato un rapporto civile, abbiamo due figli insieme e ci consultiamo sull’educazione. Da quando è a Parigi è tutto più tranquillo. Ma io non sono adatta per le famiglie allargate, non posso pensare di andare in vacanza tutti insieme”.

Alena Seredova parla a Verissimo dei rapporti con Gigi Buffon

Alena, che è stata legata a Gigi Buffon per ben nove anni, ha ritrovato la serenità grazie al compagno Alessandro Nasi ma per lei la priorità rimangono sempre i figli, David Lee e Louis Thomas, nati dal matrimonio con Buffon, che ora è invece felicemente innamorato di Ilaria D’amico.

“Finché sarò viva, rimane il papà dei miei figli. Anche se avrei una ciotola di sassolini nelle scarpe da togliermi, non potrei andare in giro a sparlare di lui“, ha raccontato la Seredova durante la registrazione della prossima puntata di ‘Verissimo’.

“Inizialmente la delusione e il dolore sono stati immensi. Ho cercato di mantenere il silenzio perché avevo pietà di me stessa e soprattutto per proteggere i ragazzi. Ora sto bene“, ha concluso Alena.