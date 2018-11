Simona Ventura oggi sabato 3 novembre 2018 sarà ospite di Silvia Toffanin, nel salotto di Verissimo. La conduttrice parlerà del nuovo rapporto con Stefano Bettarini e svelerà la verità sulla situazione con l’attuale compagno Gerò Carraro.

Simona Ventura parla dei tradimenti dell’ex marito Stefano Bettarini a Verissimo

La Ventura racconterà che era consapevole dei continui tradimenti di Stefano Bettarini quando lei e l’ex Calciatore erano sposati di ma di aver taciuto per il bene dei figli. La conduttrice, durante la registrazione della prossima puntata di ‘Verissimo’, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale5, ha dichiarato: “La separazione è stata peggio di quella delle persone normali, perché la nostra era completamente mediatica ed era un continuo dolore. È stato un periodo tostissimo”.

“Io sapevo dei tradimenti ma stavo zitta. Quando non vuoi vedere non vedi. Il problema è quando ti svegli e vuoi vedere e succede più facilmente quando il sentimento un po’ cala”, ha aggiunto Simona.

Simona Ventura racconta il rapporto con Gerò Carraro oggi a Verissimo

A distanza di anni dalla loro separazione, i due oggi sono in ottimi rapporti ed entrambi hanno ritrovato l’amore, anche se la Ventura ha ammesso di essersi presa un periodo di pausa dalla relazione con Gerò Carraro.

“Io sono felice perché vedo Stefano molto sereno con Nicoletta e io stessa ho lavorato moltissimo per questa cosa a ‘Temptation Island’. Lui non c’entra nulla con la mia storia”, ha spiegato la presentatrice.

“Io amo Gerò, però ho bisogno di un attimo di pausa, per trovare un’intesa che forse negli ultimi tempi avevamo perso”, ha concluso.