Hanno una lunghissima storia, ma, al di là delle tendenze, le cappe e le mantelle non perdono mai il loro fascino e sono amatissime per il loro stile bon ton e senza tempo. Per la stagione Autunno Inverno 2018-19 la proposta è ampissima e la sperimentazione massima. Ce n’è per tutti i gusti e le esigenze.

Cappe e mantelle sono un must have dell’autunno-inverno 2018/19!

Una vera e propria blankets mania è esplosa già l’anno scorso, ma in questa stagione assistiamo a una ulteriore conferma della tendenza che piace moltissimo perché super confortevole, calda e letteralmente avvolgente. Il mood è molto disinvolto ma non a scapito dell’eleganza sotto coperta: i caldi plaid possono essere disegnati da motivi jacquard, tipo stuoia Navajo, da fantasie radical folk e tartan scozzese, da stampe molto trendy.

Si indossano come maxi cappe, tabarri e paltó, perfetti per le addicted del mood vintage e più stiloso, e come poncho per uno stile casual out of bed. Segnaliamo gli outfit più’ cool avvistati in passerella e proposti da Anteprima, Gucci, Etro, Max Mara, Missoni, Stella McCartney e Alexander Mc Queen.

Ci sono modelli fiabeschi come quelli di Valentino, lunghissimi, con tanto di cappuccio e stampe floreali. C’è poi chi come Fendi oscilla tra passato e futuro senza remore, proponendo misteriose mantelle rétro in velluto nero da un lato, e mini cappe-duvet super tech che coprono solo le spalle dall’altro.

Grande creatività da Delpozo che decora i suo modelli in pied de poule con maxi applicazioni in tessuto 3D. Sofisticata ed elegante è invece la proposta di Erdem, che punta su un tradizionale tartan così come su preziosi tessuti floreali di broccato. Da vera lady.