Scopriamo quali sono le ultime anticipazioni e news dei programmi tv di questo lunedì in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 vedremo la seconda serie della fiction Rai con Alessandro Gassmann I bastardi di Pizzofalcone. I “bastardi” indagano sul tentato omicidio di un americano in vacanza a Sorrento. L’uomo viene trovato in stato di coma in un cantiere della metropolitana, ed i bastardi indagano per capire cosa sia accaduto.

Su Rai 2 alle 21:20 vedremo la serie tv Criminal Minds con gli episodi Sotto falsa bandiera e Sommersi.

Guida tv: tutti i programmi tv di lunedì 5 novembre 2018 sulle reti Rai, Mediaset e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news dei programmi in prime time di lunedì 5 novembre sulle reti Mediaset. Su Rete 4 vedremo il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro Quarta Repubblica. Su Canale 5 vedremo il reality, giunto alla sua terza edizione, Grande Fratello Vip 2018.

Su Italia 1 vedremo il film Hunter’s prayer – In fuga. Il killer Lucas viene ingaggiato per uccidere la giovane Ella. Al momento di sparare, però, fallisce. Assassino e vittima sono così condannati entrambi a morte e stringono un’alleanza.

La7 lunedì sera trasmetterà il film di Michael Moore vincitore della Palma d’oro a Cannes nel 2004 Fahrenheit 9/11.