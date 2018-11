Al Grande Fratello Vip 3 c’è stata una cena tête-à-tête tra Francesco Monte e Giulia Salemi. La coppia – sì coppia – no della Casa più spiata d’Italia trascorre le ultime ore nella suite con una fuga a due che, tuttavia, non si conclude come molti fan speravano e – detto fra noi – come la stessa Salemi avrebbe voluto.

Ma le premesse per un momento speciale ci sono tutte e Giulia si prepara con cura per l’appuntamento galante, facendosi consigliare anche dalle altre donne della Casa: sexy négligé di pizzo nero per la notte, sabot di piume e intimo, rigorosamente bianco, “perché Giulia deve sembrare più innocente” dicono Ela Weber e Martina Mandy, mentre per la serata sceglie un abito color oro. Così i due si ritrovano davanti a una tavola imbandita per una romantica cenetta, non priva di vino buono.

“A questa conoscenza, perché tu sei stato una scoperta, una rivelazione a prescindere da come andrà” dice la Salemi innalzando il calice. L’ex tronista risponde: “Brindiamo al fatto che sei speciale, sei il mio punto di riferimento qui”. Le dolci parole mandano in tilt l’inquilina, che si commuove, allora Monte la porta a ballare un lento, ma la ragazza non riesce a trattenere le lacrime. Il momento magico si interrompe bruscamente per una banale schermaglia, ma poi Monte e la Salemi fanno pace e trascorrono il resto della serata tra coccole e teneri baci prima di ritornare nella Casa. La love story non c’è ancora, ma è sempre possibile.