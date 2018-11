La moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, nel programma Storie Italiane ha raccontato di non condividere sul social la sua vita privata che mostra, invece, solo a chi vuole lei. “La mia vita non la metto sui social. La mia vita reale la do a chi voglio. Il mio lavoro è un altro, io faccio l’imprenditrice, lavoro con altro tipo di dinamiche”, ha dichiarato a Eleonora Daniele durante un’intervista a ‘Storie Italiane‘, programma in onda su Raiuno.

La Bruganelli si racconta nel programma Storie Italiane e parla della sua vita privata

La Bruganelli, che spesso è stata vittima degli hater sui social proprio per alcuni scatti in cui ha mostrato un po’ della sua vita lontano dalle telecamere, ha poi affermato: “La gente giudica nel momento in cui dai la possibilità di farlo. Ho sempre voluto gestirmi in silenzio. I social ormai sono diventate delle cartelle cliniche delle persone”.

Sonia e Paolo, che sono sposati dal 2002, hanno tre figli, Silvia, Davide e Adele, ma la loro è una famiglia allargata perché il conduttore televisivo era già padre di Stefano e Martina, nati dalla precedente storia d’amore con Diane Zoeller.

La famiglia allargata di Sonia e Paolo Bonolis

“Siamo diventati una famiglia allargata. Me la sto godendo adesso. Con gli altri due figli di Paolo passiamo il Natale e le vacanze assieme. Adesso sono più consapevole nel gestire il loro rapporto con loro. Siamo diventati molto amici, ci sentiamo su Instagram”, ha concluso l’imprenditrice.