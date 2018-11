Ieri, lunedì 5 novembre 2018, è stata trasmessa in prima serata su canale 5, l’ottavo appuntamento della terza edizione del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini. Ad inizio puntata dopo il riassunto della settimana, Benedetta, Fabio e Giulia Salemi vengono invitati dalla padrona di casa di andare nella stanza dei led, per fare tre nomi. Benedetta nomina Ela, Fabio Maria, Giulia Alessandro.

Poi nello studio del Grande Fratello Vip è tornata la Marchesa in difesa di Alessandro Cecchi Paone e contro Maria Monsè. Alla chiusura del televoto Maria e Alessandro vanno in studio dove scopriranno il verdetto del pubblico. Ad attenderli la Marchesa ed Elia Fongaro.

Grande Fratello Vip 2018: lo scontro tra Elia Fongaro e Alessandro Cecchi Paone e la lite tra la Marchesa e Maria Monsè.

«Sei riuscito a farmi fare un processo, mi hai dato del razzista, del cretino, hai citato il figlio di Jane e non avresti dovuto. Violando anche i limiti del buon gusto. Sei stato una delusione, pensavo di trovare in te una figura di riferimento e invece mi sbagliavo» ha detto Elia. Alessandro Cecchi Paone ha preferito non rispondere dicendo «ho già chiarito tutto con Jane».

Poi è stata la volta delle due donne che hanno iniziato a parlarsi sopra. La Marchesa, poi, ha perso la pazienza e si è avvicinata a Maria Monsè in modo piuttosto minaccioso, al punto che Ilary Blasi è corsa sulla passerella per separarle.

“Devi stare zitta”, ha urlate la Marchesa rivolta alla Monsè. Poi è intervenuta la padrona di casa del Grande Fratello Vip per separarle definitivamente. Poi la Marchesa e Maria hanno continuato a discutere distanti l’una dall’altra.

Successivamente è arrivato il verdetto finale del televoto da casa: Maria Monsè viene eliminata con il 52% dei voti, la Marchesa canticchia soddisfatta. “Senza di me, non esistevi”, ha chiosato la Marchesa nell’ultima frecciatina lanciata alla Monsè. Al televoto finiscono Benedetta, Walter, Fabio e Ivan.