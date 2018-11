Ecco le ultime anticipazioni e news della prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda la seconda stagione della fiction con Alessandra Mastonardi, Lino Guanciale e Chiara Tullio Solenghi L’Allieva 2. Tornano su Rai 1 le avventure di Alice Allevi, la simpatica specializzanda di medicina legale con i suoi problemi sentimentali e con i suoi casi da risolvere in cui si imbatte sul lavoro.

Su Rai 2 va in onda il reality Pechino Express – Avventura in Africa. Su Rai 3 vedremo il programma La tv delle ragazze – Gli stati generali 1988 – 2018. Torna La tv delle ragazze per festeggiare i 30 anni del programma che cambiò il volto della televisione italiana. Ci saranno le tre autrici, Valentina Amurri, Linda Brunetta e Serena Dandini, e ci saranno le Ragazze Storiche: Angela Finocchiaro, Sabina Guzzanti, Carla Signoris, Francesca Reggiani, Cinzia Leone, Maria Amelia Monti, Tosca D’Aquino, Syusy Blady, Lella Costa, Iaia Forte, Orsetta De’ Rossi, Eleonora Danco. A loro si affiancheranno le Ragazze di Oggi: Martina Dell’Ombra, Michela Giraud, Le Sbratz (Serena Tateo, Laura Grimaldi, Guia Scognamiglio), Cristina Chinaglia e molte altre.

La guida tv di questa sera, giovedì 8 novembre 2018 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Ecco la nostra guida Tv sulla prima serata delle principali emittenti con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset. Su Rete 4 vedremo il programma di attualità condotto da Gerardo Greco W l’Italia oggi e domani. Su Canale 5 andrà in onda il reality Grande Fratello Vip.

Su Italia 1 verrà trasmesso il film Die hard – Un buon giorno per morire. Secondo le anticipazioni della guida Tv, su La7 vedremo il programma di Corrado Formigli Piazzapulita.