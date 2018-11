Prosegue l’appuntamento in seconda serata su Canale 5 con il Maurizio Costanzo Show, la storica trasmissione condotta dal giornalista più amato e seguito del piccolo schermo televisivo. Mercoledì 7 novembre andrà in onda alle 23.30 la nuova puntata di questa fortunata edizione del talk show. Tanti gli ospiti del prossimi appuntamento tra cui il cantante Irama, vincitore dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Gli ospiti del Costanzo Show del 7 novembre: presente anche Irama.

In queste ultime ore Irama è finito al centro del gossip per la sua nuova storia d’amore con Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di Uomini e donne.

I due sono usciti allo scoperto dopo un breve periodo di frequentazione in incognito e questa settimana – sulla rivista ‘Chi’ – sono state pubblicate le foto dei baci della nuova chiacchierata relazione.

Tuttavia nel corso della puntata del Costanzo Show, registrata oggi pomeriggio, Irama non ha parlato di Giulia De Lellis bensì si è concentrato sul nuovo album e sul nuovo tour che lo vedrà protagonista a breve in molte città italiane. Costanzo, poi, gli avrebbe fatto una domanda riguardante le ultime indiscrezioni di gossip su di lui e le presunte relazioni circolate in queste ore, ma il cantante non si è ‘sbottonato’ più di tanto limitandosi a dire che si tratta di storie passate.

Tra i vari ospiti di questa nuova puntata del Maurizio Costanzo Show, in onda mercoledì 7 novembre in seconda serata, vi segnaliamo anche la presenza di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che, proprio in questi giorni, hanno festeggiato il loro primo anno d’amore insieme dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip.

I due parleranno del loro rapporto e vedremo che Cecilia ammetterà di essere una persona molto gelosa al punto che Ignazio (seppur scherzosamente) la definirà “pesante”.