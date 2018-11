Scopriamo quali sono le ultime anticipazioni e news di venerdì 9 novembre sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda l’ottava puntata della nuova stagione del programma di Carlo Conti Tale e Quale show 2018. Stasera si darà inizio al torneo di Tale e Quale, dove i migliori di quest’edizione si esibiranno con i migliori dello scorso anno.

Su Rai 2 andrà in onda il programma Nemo – Nessuno escluso. Verranno raccontate storie d’attualità ed a commentarle saranno ospiti noti.

Su Rai 3 alle 21:20 vedremo il film con Claudia Gerini, Margherita Buy e Giampaolo Morelli Nemiche per la pelle. Lucia è stata sposata tanti anni con Paolo, ma poi il loro matrimonio è finito, ed il suo ormai ex marito ha sposato Fabiola. Le due donne sono diverse in tutto e si detestano, ma la morte di Paolo finirà per legarle per sempre a causa di una curiosa ed inaspettata eredità che ricevono…

Guida tv di venerdì 9 novembre 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Venerdì 9 novembre 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Canale 5 vedremo il varietà Scherzi a parte.

Su Retequattro vedremo il programma tv Quarto grado. Su Italia 1 vedremo il film Daylight – Trappola nel tunnel. Per concludere, stasera La7 trasmetterà il programma Propaganda live.