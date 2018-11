Oggi, giovedì 8 novembre 2018 dovrebbe andare in onda alle 14:45 su Canale 5 una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Scopriamo cosa accadrà durante questo nuovo appuntamento che verrà trasmesso.

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico: Gianni Sperti smaschera Lorenzo nella puntata del 8 novembre 2018.

Secondo le anticipazioni, la puntata di oggi inizierà da Lorenzo dove ha portato in esterna Rachele, una giovane ragazza che ha avuto modo di conoscere su WittyTv. Il tronista poi decide di fermare l’uscita prima perché averte la ragazza troppo fredda e dunque ha deciso di interrompere la sua conoscenza e di mandarla via.

Lorenzo, dopo la scorsa puntata, è andato in camerino da Giulia, dove hanno discusso delle segnalazioni sulla ragazza ma lei lo ha mandato via. Poi in studio arriva Giulia dove si sarebbe aspettata un gesto da parte di Lorenzo. Il tronista fa un passo indietro, parte così una lunga discussione in studio sia contro di lui che contro di lei, che decide di rimanere.

Secondo l’opinionista Gianni Sperti Lorenzo e Giulia si sono messi d’accordo. Gianni sostiene che i due si conoscevano già prima di Uomini e Donne. Poi toccherà a Luigi Mastroianni, per lui scende Antonella, ma lui avendo una sola esterna a disposizione sceglie Irene, una nuova ragazza. Nell’esterna Luigi e Irene si sono trovati molto bene insieme e si sono salutati con degli abbracci. In studio Antonella si è mostrata infastidita.