Ieri, giovedì 8 novembre 2018, in prima serata su canale 5, il nono appuntamento della terza edizione del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini. L’hashtag lanciato dalla conduttrice #unadonnapernudo ha raccolto i suoi frutti, in studio si è presentata Francesca Cipriani.

Grande Fratello Vip 2018: Francesca Cipriani si dichiara a Walter Nudo, ma lui si distrae sul decolletè: «scusa, mi cade l’occhio».

Walter Nudo e Francesca Cipriani si sono incontrati, seduti su una panchina con lo sfondo di Parigi. E Francesca dice: «Ti seguo tutti i giorni e abbiamo molte cose in comune. Mi rivedo in te per quanto riguarda l’interiorità. Mi piacciono pure l’aglio e cipolla». E Walter Nudo risponde: «ti sto ascoltando ma se mi cade l’occhio perdonami». Walter è completamente distratto dal decollettè della Cipriani.

Poi la conduttrice del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi ha invitato Walter e Francesca a scambiarsi un bacio: «Siamo a Parigi, ci serve un bacio alla francese», ma lui: «Grazie di essere venuta, mi hai detto delle cose molto belle ma non posso darti un bacio sulle labbra». «Non ci sono rimasta male, Ilary – ha detto Francesca – Ognuno deve fare quello che si sente». E allora sono stati Ilary e Alfonso a scambiarsi un bacio.

Grande Fratello Vip 2018: Elia Fongaro rientra nella casa per riabbracciare Jane Alexander.

Finalmente nella puntata di ieri Elia Fongaro, ha potuto riabbracciare Jane Alexander. Lei: “Come sei bello!”. Lui: “Mi sei mancata”. Pochissime parole, baci, sorrisi e carezze per l’incontro della coppia più discussa di questa edizione del Grande Fratello Vip.

Al televoto ci sono Benedetta Mazza la prima a scoprire di essere salva, Fabio Basile, Ivan Cattaneo e Walter Nudo. Per quest’ultimo il Grande Fratello Vip ha organizzato uno scherzo, Ilary gli ha fatto vedere il suo best nella casa, e poi arrivata la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona che lo bacia e gli consegna una busta con il vero verdetto. Walter Nudo non è eliminato, ma deve comunicare agli altri l’eliminato della puntata che è Fabio Basile. Ma prima di lasciare la Casa, il campione olimpico riabbraccia la nonna che fa commuovere tutti.

Anche in questa puntata non sono state le nomination a decretare i vip al televoto, ma un meccanismo di sfide a coppia. Sono a rischio eliminazione Alessandro Cecchi Paone, Andrea Mainardi e Stefano Sala. Non ci resta che attendere la puntata di lunedì 12 novembre 2018 per vedere chi lascierà il Grande Fratello Vip.