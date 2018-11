Ecco le ultime anticipazioni e news di sabato 10 novembre dei programmi trasmessi in prima serata. Su Rai 1 verrà trasmesso il programma Portobello. Riproposto dalla Rai, Portobello è condotto da Antonella Clerici con accanto la vedova di Fabrizio Frizzi Carlotta Mantovan, che si occuperà di coordinare le sei centraliste che devono rispondere al telefono a tutti coloro che vorranno intervenire durante lo show.

Su Rai 2 andrà in onda la serie tv N.C.I.S. Los Angeles con l’episodio Punto di non ritorno (Un razzo esplode nella foresta nazionale di Los Padres, e l’NCIS è chiamata a indagare) e la serie tv Bull con gli episodi Istinto di sopravvivenza (La sedicenne Jemma Whitbeck è vittima di un adescatore via chat. Bull decide di occuparsi del caso) e Zone grigie (Il Dottor Donovan Benanti chiede a Bull di aiutarlo a difendersi dall’accusa di negligenza psicoterapeutica, in seguito a un omicidio-suicidio di un suo paziente).

Su Rai 3 alle 21:30 andrà in onda il programma I borghi dei borghi.

Guida tv: tutti i programmi tv di sabato 10 novembre 2018 sulle reti Rai, Mediaset, La7.

Sabato 10 novembre 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Don Camillo e l’onorevole Peppone.

Su Canale 5 andrà in onda il talent show condotto da Belen Rodriguez Tu sì que vales. Su Italia 1 vedremo il film Cicogne in missione. Su La7 vedremo la serie tv Professor T, con gli episodi Il fattore scatenante, Il peso della coscienza e Scacco matto.