Si chiama “shag cut” o “shaggy” ed è il taglio scalato che ricorda le rockstar anni ’70. Liscio o mosso non importa, si adatta ai tagli di capelli lunghi, corti e medi. Requisito fondamentale: devono partire corti sulla sommità della testa e scendere poi scalati, in maniera più o meno evidente. Insomma, lo shag è un taglio con scalature evidenti e questo autunno e inverno si è imposto come cut di stagione.

Come portare il taglio shaggy nell’autunno-inverno 2018-2019!

Lanciato negli anni ’60, è stato il taglio di capelli iconico degli anni ’70 e ’80, poi lo shag è tornato di tendenza qualche anno fa per ripresentarsi nel 2019 come uno degli hairstyle più alla moda.

Certamente, come in ogni ritorno, qualcosa è cambiato: lo shag degli anni ’70 era un taglio punk di media lunghezza, scalatissimo ai lati, con la frangia e più lungo dietro. Oggi lo shag si porta in svariate lunghezze, con diversi gradi di scalatura, con o senza frangia, ma soprattutto con styling diversi.

Halle Berry, per esempio, ci ha insegnato che un taglio scalatura e riccio possono convivere a due condizioni: tenerlo lungo, sotto le spalle, e abbastanza stratificato, così da non diventare troppo voluminoso. Da Chloë Grace Moretz ad Alexa Chung, fino a January Jones, tante star hanno scelto invece una versione più “light” dello shag, che portano senza frangia o con frange lunghe aperte e molto aperte.

A essere più fedele al modello originale anni ’70 è stata, invece, Taylor Swift, che per qualche tempo ha indossato una versione dello shag molto pesante sul capo. Che le lunghezze fanno la differenza lo dimostrano poi il recente taglio lungo, mosso e scalato sempre di Halle Berry, con una frangia aperta e lunghissima, e al suo opposto Emma Roberts, che ha rivisitato lo shag in versione corta, dando così un nuovo movimento al suo caschetto al mento.

Infine, a dimostrare che lo shag nelle sue declinazioni è così versatile da cambiare mood è Zendaya che poco fa ha indossato uno shag lungo e mosso, con veri e propri boccoli, che ha trasformato il taglio punk per eccellenza in un hairstyle molto romantico.