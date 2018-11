Ecco le ultime anticipazioni e news di domenica 11 novembre nella prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda la trasmissione di Fabio Fazio Che tempo che fa. Su Rai 2 andrà in onda la serie tv N.C.I.S. con l’episodio Due passi indietro, ed ed a seguire vedremo la serie tv Instinct con l’episodio L’anello debole.

Rai 3 vedremo il programma condotto da Gloria Guida Le ragazze. Si parla della storia delle ragazze dagli anni Quaranta ad oggi, ed ogni puntata inizia con una Ragazza degli anni Quaranta e si conclude con una Ragazza del nuovo millennio.

Guida tv di domenica 11 novembre 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di domenica 11 novembre 2018. Su Retequattro andrà in onda il film Indiana Jones e il tempio maledetto. Su Canale 5 vedremo la serie tv con Gianni Morandi L’Isola di Pietro 2. Continuano le indagini sull’omicidio di Vanessa. Durante le indagini viene interrogato Matteo, a cui la ragazza ha trasmesso l’HIV. Pietro, intanto, scopre che Elena aspetta un bambino e prova a convincerla a parlarne con Alessandro. Pietro, inoltre, scopre che le scorte dei farmaci per l’HIV sono sparite e che Patrizia ha mentito sull’epoca in cui ha contratto il virus.

Su Italia 1 andrà in onda, con un altro doppio appuntamento settimanale, il programma Le Iene Show. La7 trasmetterà il programma di Massimo Giletti Non è l’Arena.