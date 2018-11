La parola d’ordine di questo autunno in fatto di tagli di capelli è: ritorno alla naturalezza. E’ questo infatti il mood della stagione autunno inverno 2018- 2019 per i capelli. I capelli sono identificativi della nostra personalità: con i capelli possiamo comunicare chi siamo, il nostro modo di essere. In qualche modo, possiamo usarli per mandare messaggi agli altri. Per questo è importante che ciascuno impari a rispettare i propri capelli.

Non stressare i capelli: no alle acconciature troppo elaborate e artefatte. Ritorno agli anni Ottanta per i volumi.

Lo chiede anche la moda di quest’anno, che detta un ritorno alla naturalezza, a lasciare il più possibile in pace la propria capigliatura, appunto rispettandola. Da qui colorazioni basate su nuances naturali e styling estremamente portatili e versatili.

Il tema della stagione 2018- 2019 si ispira inoltre alle icone degli anni ’80: tornano di moda le onde, morbide e glamour, e i mossi naturali. Per quanto concerne le colorazioni, sono di tendenza le monocromie, nuances tono su tono, e colorazioni degradé più o meno visibili, e comunque molto naturali. Le sfumature e le venature del colore, quest’anno, non verranno dimenticate, piuttosto verranno valorizzate.

Quali saranno dunque per il prossimo autunno-inverno i tagli più alla moda? Sicuramente tagli simmetrici e ispirati a movimenti futuristici. Tengono testa il corto e il medio long- bob. Mentre tornano di moda la frangia e il ciuffo- frangia. In ogni caso, importante è affidarsi a un bravo professionista che sappia dare il consiglio giusto al momento giusto.