Domenica Live torna oggi pomeriggio 11 novembre 2018 con una puntata ricca di novità e con tanti ospiti da intervistare. La seguitissima trasmissione condotta da Barbara D’Urso vedrà come sempre due momenti distinti, uno dedicato all’attualità ed alla politica, ed uno dedicato al gossip, alla tv ed alle notizie dal mondo dello spettacolo. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali della puntata di Domenica Live del 11 novembre 2018.

Domenica Live, le anticipazioni e gli ospiti del 11 novembre 2018. Ospiti la Marchesa Daniela Del Secco, Maria Monsé, Marco Carta, Loredana Lecciso e Gessica Notaro.



Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni ufficiali della puntata di Domenica Live in onda oggi pomeriggio 11 novembre 2018. La padrona di casa Barbara D’Urso nel corso della puntata di pomeriggio 5 andata in onda venerdì ha rivelato alcune anticipazioni della puntata di Domenica Live, e a quanto pare la lotta per vincere il primato degli ascolti della domenica pomeriggio contro Mara Venier continua e si fa sempre più agguerrita.

In studio ritornerà la Marchesa d’Aragona, che si sottoporrà alla macchina della verità. E poi la protagonista del Grande Fraello Vip 2018 avrà un confronto con Maria Monsé, con la quale ha condiviso l’esperienza del reality condotto da Ilary Blasi.

Poi nel salotto domenicale di Barbara D’Urso tornerà l’ex vincitore di Amici, il cantanta Marco Carta, che proprio qualche settimana fa ha fatto coming out a Domenica Live. Tra gli ospiti poi ci sarà Loredana Lecciso e Gessica Notaro, dove racconterà la sua drammatica vicenda dell’aggressione con l’acido da parte del suo ex fidanzato. In studio poi si affronterà il talk sui Vip “caduti in disgrazia” e con problemi economici.