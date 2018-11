Il Milan ha vinto le ultime tre partite di campionato e nell’ultima sfida, alla Dacia Arena contro l’Udinese, è riuscita a mantenere la porta inviolata per la prima volta in stagione. Per i bianconeri (31 punti nelle prime undici giornate) si tratta della miglior partenza nella sua storia. La squadra di Allegri è inoltre l’unica ancora imbattuta fuori casa nei 5 massimi campionati europei.