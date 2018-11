Attraverso le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, vediamo che il piano di Xenia di usare e manipolare Viktor per diffondere menzogne su una presunta aggressione di Christoph ai suoi danni, sortisce l’unico effetto di isolare entrambi. A causa di questa bugia raccontata ad Alicia, il ragazzo finisce per perderla per sempre!

Tempesta d’Amore, anticipazioni e trame delle puntate della settimana del 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 novembre 2018. «Un rospo da ingoiare per Viktor!»

Secondo le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, tra Alicia e Christoph è di nuovo idillio! Dopo un lungo chiarimento, decidono di concedere un’ulteriore possibilità al loro matrimonio. Viktor lo può solo constatare: non gli resta che accettare la situazione e ingoiare il rospo! Goran, dopo la sua breve esperienza in Sud America come attore di telenovelas, ritorna al Fürstenhof in cerca di lavoro e trova ospitalità presso Nils.

Tempesta d’Amore, anticipazioni e trame delle puntate della settimana del 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 novembre 2018. «Il colpo di fulmine di Goran!»

Secondo le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, Eva, dopo qualche tentennamento, decide di accettare l’offerta avanzata dalla Bronckhorst che si prepara a diventare madre surrogata. Goran s’imbatte in Romy e resta letteralmente folgorato dalla sua bellezza. Anche lei non è affatto insensibile al suo particolare fascino. André continua ad avere problemi in cucina a causa dell’ingerenza di Robert nelle sue scelte. I due arrivano nuovamente a scontrarsi e a stare sul piede di guerra. C’è da credere che, prima o poi, uno dei due abbandonerà il premiato albergo!