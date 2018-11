Le nuove anticipazioni basate sulle trame di Un posto al sole per la settimana che va da lunedì 12 a venerdì 16 novembre 2018, mostrano che le prossime puntate vedranno tutti i nodi della vicenda arrivare a stringersi! In particolare si stringe quello intorno alla gola di Roberto. Ferri, messo alle strette da Marina, si vede costretto a mutare radicalmente il suo atteggiamento nei riguardi di Vera Viscardi.

Un posto al sole, anticipazioni e trame delle puntate della settimana del 12, 13, 14, 15 e 16 novembre 2018. «Il giro di valzer di Roberto!»

Secondo le anticipazioni di Un posto al sole, di fronte alla incurabile schizofrenia paranoide di Vera, viene meno in Roberto la motivazione a portare avanti una storia con lei, il rapporto incomincia a pesargli, e questo finisce per renderlo, sia pure ‘obtorto collo’, di nuovo solidale con Marina Giordano. Il piano di Marina e Roberto va avanti, ma qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto. Intanto Susanna e Niko stanno per realizzare il proprio sogno, ma non tutti in famiglia sono d’accordo.

Un posto al sole, anticipazioni e trame delle puntate della settimana del 12, 13, 14, 15 e 16 novembre 2018. «Guido difende la sua pace!»

Secondo le anticipazioni di Un posto al sole, Guido si difende dal tentativo di Cinzia di approfittare di lui e dunque le prepara una sorpresa riguardante il San Carlo. intanto Vera sta per maturare – nei limiti in cui la povera ragazza possa maturare qualcosa – una decisione importante e sconvolgente. Intanto Elena, dopo l’intervento di Marina, non sa se può davvero fidarsi di Valerio. Patrizio sta riflettendo seriamente sul fatto di accettare un’offerta di lavoro lontano da casa e Rossella teme che possa pregiudicare il loro rapporto l’eventuale distanza.