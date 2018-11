Stasera lunedì 12 novembre 2018, andrà in onda su Canale 5 la decima puntata in diretta del Grande Fratello Vip 2018 condotta da Ilary Blasi assieme ad Alfonso Signorini. Secondo alcune indiscrezioni in merito alla puntata del GF Vip 2018 assisteremo ad una doppia eliminazione.

I nomination ci sono tre concorrenti, Alessandro Cecchi Paone, Andrea Mainardi e Stefano Sala. Quest’ultimo nella puntata di giovedì 8 novembre 2018, aveva deciso di sottoporsi al televoto concedendo la sua immunità a Benedetta Mazza. Chi dei tre concorrenti dovrà lasciare la casa durante la decima puntata in diretta del Grande Fratello Vip in onda stasera lunedì 12 novembre 2018?

Grande Fratello Vip 2018: doppia eliminazione e nomination nella puntata di stasera lunedì 12 novembre 2018.

Nella puntata di giovedì 8 novembre 2018 non ci sono state vere e proprie nomination. Infatti, abbiamo assistito alla sfida di due coppie che si sono contese l’immunità dal televoto. Martina Hamdy e Lory del Santo si sono sfidate alle vasche contro Giulia Provvedi e Andrea Mainardi. Le prime due hanno vinto ed hanno nominato Andrea.

Poi l’altra sfida è stata tra Ivan Cattaneo ed Ela Weber contro Alessandro Cecchi Paone e Jane Alexander, che hanno dovuto rispondere ad un quiz. A vincere sono stati Cattaneo e Weber, ed il cantante ha nominato Alessandro. Poi è toccato a sfidarsi Giulia Salemi e Walter Nudo contro Benedetta e Francesco, che hanno dovuto recuperare 3 loghi del Grande Fratello all’interno di valigette poste sul fondo di una piscina. A vincere sono stati Walter e Giulia, che hanno nominato Benedetta. Stefano Sala che decide di regalare la sua immunità a Benedetta.

Non ci resta che aspettare la decima puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì 12 novembre 2018 per vedere come si svolgeranno le nomination e chi concorrente dovrà lasciare la casa tra Alessandro Cecchi Paone, Andrea Mainardi e Stefano Sala durante la decima puntata in diretta del Grande Fratello Vip?