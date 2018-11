Ecco le ultime anticipazioni e news dei programmi di martedì 13 novembre 2018 in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda I Medici – Lorenzo il Magnifico. Torna la fiction I Medici con la seconda, attesissima serie tv, stavolta incentrata sulla figura di Lorenzo il Magnifico. I Pazzi pensano ad un modo per uccidere i Medici, e si recano a Roma per convincere il Papa ad organizzare un’ambasciata di pace a Firenze. Il vero scopo di questa spedizione è quella di uccidere Giuliano e Lorenzo. Giuliano sospetta qualcosa, e non si presenta alla cena di benvenuto organizzata da Lorenzo…

Su Rai 2 vedremo Stasera tutto è possibile, varietà condotto da Amadeus in cui alcuni personaggi del mondo dello spettacolo si sfideranno a suon di prove che dovranno superare. Su Rai 3 vedremo il programma tv #cartabianca.

Guida tv, i programmi di martedì 13 novembre 2018 su Canale 5, Italia 1, Rete 4 e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di stasera sulle reti Mediaset. Su Retequattro andrà in onda la soap spagnola Il Segreto. Emilia si comporta in maniera strana, e quando Marcela lo fa presente a Matias e ad Alfonso, alimenta anche i loro sospetti. Alfonso trova nella borsa di Emilia una serie di coltelli affilati… A cosa le serviranno?

Su Canale 5 vedremo il film Il ricco, il povero e il maggiordomo. Su Italia 1 andrà in onda Le Iene Show. La7 stasera propone il talk show di politica condotto da Giovanni Floris Di martedì.