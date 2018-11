Il mondo dell’enologia è stato scomodato per dare vita a una palette di rossi violacei ricchi e con una punta di prugna per rinnovare il look autunnale. Più il colore si avvi cina a quello di un bicchiere di vino rosso, più si è sulla strada giusta. Se poi non si arriva al colore wine perfetto che si aggiungano comunque sottotoni prugna per saturare i riflessi burgundy e il vostro pinot noir è servito.

Red Wine, il modo migliore per una bruna che vuole virare al viola. È questo il nuovo colore autunnale ispirato dalle varietà di vini rossi delle cantine più fornite che spaziano dal Bordeaux, ai vari Cabernet-Sauvignon, dal Merlot, ai Pinot Noir e Chardonnay.

Wine hair, il nuovo rosso autunnale per le brune che amano il viola.

L’ultima tendenza hairstyle lanciata da Instagram si chiama infatti Wine Hair, cioè capelli color vino, sottintendendo il vino più amato della stagione fredda, cioè quello rosso (ma non ci stupiremmo se per la prossima estate il trend si invertisse per premiare le sfumare paglierine del vino bianco!).

Dopo la moda dello scorso inverno dei Mulled Wine Hair, i capelli color vin brulé con una sfumatura aranciata e un riflesso cannella, questa stagione vince il vino rosso. Più che rosso, in realtà il colore è un viola prugna con sfumature rosso bordeaux, ideale per ravvivare e dare un nuovo twist ai capelli castani sbiaditi dall’estate.

A raccontare come creare il nuovo colore step-by-step è stato su Instagram – dove l’hashtag #winehair ha già raccolto quasi 8mila post – il colorista Josh Boynton(@josh.does.hair), che lo ha realizzato usando le colorazioni My Dentity di Guy Tang, il colorista delle celebrites autore dei balayage arcobaleno più sorprendenti.