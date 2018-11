Ieri, lunedì 12 novembre 2018, in prima serata su canale 5, il decimo appuntamento della terza edizione del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini. Il primo eliminato della serata è stato Alessandro Cecchi Paone.

Nel corso della puntata le concorrenti donne del Grande Fratello Vip vengono convocate da Ilary Blasi nella stanza dei led e comunica loro che una verrà eliminata. Inoltre, è stato convocato nella stanza anche Andrea Mainardi, che ha la facoltà di salvare dalla nomination una sola delle sette donne rimaste. Sono le gemelle Provvedi a essere salvate.

Poi è toccato a Francesco Monte e lui ha salvato Giulia Salemi. Poi è stato il turno di Ivan Cattaneo che ha salvato Lory Del Santo. Poi Stefano Sala che ha optato per Benedetta e infine Walter Nudo che ha deciso di salvare Jane Alexander. Ela e Martina hanno potuto scegliere chi portare in nomination con loro tra le altre donne. Le due concorrenti in ballottaggio salvano tutte le altre tranne Lory Del Santo, che entra così in nomination. Ela dovrà abbandonare la Casa per volere del pubblico. «Scelta giustissima», commenta lei sorridendo e uscendo dal reality.

Grande Fratello Vip 2018: in nomination Ivan Cattaneo e Lory Del Santo.

I concorrenti nominano per forza un altro uomo mentre le donne hanno goduo dell’anonimato ma hanno dovuto scegliere un’altra donna per forza. Gli uomini hanno nominato all’unanimità Ivan Cattaneo che dice “Ilary ma con tutte ‘ste nomination avrò finalmente un Oscar?”. Le donne hanno scelto quasi tutte Lory Del Santo. Dunque, finiscono i nomination questa settimana Ivan Cattaneo e Lory Del Santo.