Ieri, lunedì 12 novembre 2018, in prima serata su canale 5, il decimo appuntamento della terza edizione del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini. La puntata è iniziata con lo scontro tra Alessandro Cecchi Paone e Le Donatelle. «Una ragazza così ignorante è un bruttissimo esempio per la società», ha detto Cecchi Paone a Giulia, colpevole di non sapere dove scorra il Nilo e chi sia Dante Alighieri.

E a Silvia invece ha detto: «Fabrizio Corona è stato uno degli esempi peggiori e tu ci sei stata insieme per anni», e lei è scoppiata a piangere. «Essere intelligenti non vuol dire chiudersi, vuol dire aprirsi» ha replicato Alfonso Signorini anche se ha ammesso, «la cultura aiuta a vivere meglio». Questo scontro, a quanto pare non è piaciuto, infatti, il primo eliminato della serata è proprio Alessandro Cecchi Paone.

Jane Alexander ricevuto una lettera dal figlio Damiano.

Jane Alexander viene chiamata nella caverna. dove le viene mostrato un contributo video di quel che ha passato nella casa fino a quel momento, compreso il momento del duro confronto con Cecchi Paone e il momento in cui l’attrice ha scritto e letto in confessionale la lettera aperta al figlio quindicenne Damiano. Dopodiché, può leggere la lettera di risposta alla sua del figlio.

«Cara mamma ti sto scrivendo questa lettera per eliminare le tue incertezze sul mio stato d’animo – ha scritto Damiano – Partiamo dicendo che pure tu mi manchi un sacco e aspetto irrequieto il tuo ritorno. Sono quindici anni che convivo con te (quindici anni e 9 mesi) e per questo ti conosco estremamente bene e ho imparato a capire le tue decisioni, poiché c’è un motivo dietro ognuna. Per questo non sono per niente arrabbiato con te e ti supporterò in tutte le tue scelte. Inoltre, anche se non lo conosco, Elia mi sembra una persona simpatica e rispettabile. Detto questo, ti voglio un sacco di bene mamma».

Grande Fratello VIP 2018, la seconda eliminazione a sorpresa.

Le concorrenti del Grande Fratello Vip vengono convocate da Ilary Blasi nella stanza dei led e comunica loro che una verrà eliminata. Inoltre, è stato convocato nella stanza anche Andrea Mainardi, che ha la facoltà di salvare dalla nomination una sola delle sette donne rimaste. Sono le gemelle Provvedi a essere salvate.

Poi è toccato a Francesco Monte e lui ha salvato Giulia Salemi. Poi è stato il turno di Ivan Cattaneo che ha salvato Lory Del Santo. Poi Stefano Sala che ha optato per Benedetta e infine Walter Nudo che ha deciso di salvare Jane Alexander. Ela e Martina hanno potuto scegliere chi portare in nomination con loro tra le altre donne. Le due concorrenti in ballottaggio salvano tutte le altre tranne Lory Del Santo, che entra così in nomination. Ela dovrà abbandonare la Casa per volere del pubblico. I nominati della settimana sono, invece Ivan Cattaneo e Lory del Santo.