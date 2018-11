I maglioni delle collezioni Autunno Inverno 2018 2019 catturano l’attenzione per il taglio, il colore o il soggetto ritratto. Sono gli alleati ideali per combattere le giornate più fredde, dando carattere allo styling: gli stilisti dicono addio al classico maglione informe e anonimo, diventando manifesto creativo.

Prima cosa la fantasia: con scritte, fumetti, ricami, jacquard, i maglioni della moda inverno 2019 sono colorati e decorati, per combattere il freddo anche con la creatività e l’energia. Quest’anno il maglione si porta largo su largo, con i pantaloni pijama, oppure sullo slim, allora l’abbinamento top è con una gonna longuette.

Citazioni cartoon, scritte e giochi grafici su maglioni over e cozy!

Ecco le tendenze moda dell’Autunno Inverno 2018 2019 in fatto di maglioni e knitwear.

Toni caldi: dal maglione arancione alle nuance della terra, queste sfumature sostituiscono i grigi e i colori pastello. Spalle spioventi, manica reglan o a sbuffo: il knitwear diventa romantico, ispirato all’epoca vittoriana. Al posto delle bluse leggerissime con colletti di pizzo, qui troviamo tagli voluminosi e grafismi ricercati.

Preppy Style: con trecce, righe, stemmi e tasche, questi cardigan s’indossano sopra alla camicia o al lupetto, in abbinamento alla gonna scozzese. Cartoon: questi soggetti ravvivano i classici maglioni monocromatici. È un tuffo nostalgico nell’infanzia che ora chiede di essere manifestato con una maglia knit cozy.

Maglione leopardato o zebrato: il motivo animalier è una delle tendenze più in voga per l’Autunno Inverno 2018 2019, perché non provare anche sotto forma di pullover? Old: i motivi jacquard arricchiscono con i loro ricami multicolor il collo e i polsi, ma si indossano a inizio inverno. Per ora sono concesse solo le trecce e qualche punto traforato. Native American: maxi giacche di maglia con motivi geometrici e astratti donano un tocco gipsy ai look urbani.