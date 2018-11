Le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, ci hanno mostrato Desirée, la figlia della defunta Beatrice Hofer, affrontare una pessima situazione: l’investimento azzardato giorni prima non solo non ha dato i frutti sperati, ma si rivela un disastro di ingenti proporzioni! E, oltre a ciò, la espone alle manovre speculative di Christoph, che le fa una proposta di “salvezza” a carissimo prezzo: il cattivo Saalfeld vuole prendersi tutto in cambio di pochi spiccioli!

Intanto tra Alicia e Christoph è di nuovo passione! Viktor lo scopre e, amareggiato, si vede costretto ad accettare la situazione. Goran ha trovato ospitalità a casa di Nils ed entrerà sempre più in confidenza con Romy, scatenando la gelosia di Paul, il fratello di Alicia Lindbergh!

Tempesta d’amore, le nuove anticipazioni sulle trame delle puntate di mercoledì 14, giovedì 15 e venerdì 16 novembre 2018. «Alicia di nuovo innamorata di Christoph?»

Le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, rivelano inoltre che Alicia si concentra sul suo matrimonio con Christoph, che la stupisce con i suoi modi di fare inusitatamente dolci. È veramente cambiato? Xenia, intanto, tenta di riappacificarsi con il figlio, ma è tutto da vedere se il ragazzo riuscirà a perdonarla!

Tempesta d’amore, le nuove anticipazioni sulle trame delle puntate di mercoledì 14, giovedì 15 e venerdì 16 novembre 2018. «Werner: ‘Non fidatevi di Jessica’!»

Secondo le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, ci sono ulteriori problemi anche a casa di Robert. Infatti, mentre la situazione nelle cucine del Fürstenhof diventa sempre più insostenibile, Werner consiglia al figlio e ad Eva di non fidarsi di Jessica Bronckhorst come madre surrogata! Il papà di Valentina deve vedersela anche con André che, in disaccordo con lui riguardo alle modifiche da apportare al menù, sceglie di ritornare al birrificio Buger.