Nelle anticipazioni di Un posto al sole abbiamo visto come la situazione tra Vera, Roberto, Marina Valerio ed Elena si stia ingarbugliando e stia arrivando ai massimi livelli di tensione. Com vedremo in seguito, gli sviluppi saranno sconcertanti! Intanto Guido sta riuscendo a mettere dei paletti di fronte agli eccessi di esuberanza di Cinzia.

Michele è stato risollevato da una deprimente situazione dal sapiente intervento del professor Enrico, mentre Adele è sopraffatta dal carattere impossibile di Manlio. Nelle anticipazioni di UPAS basate sulle trame delle puntate del 15, 16, 17 novembre 2018, vedremo anche una novità riguardante Patrizio. Andiamo a vedere di che si tratta!

Un posto al sole, tutte le nuovissime anticipazioni e le trame delle puntate di giovedì 15, venerdì 16 e sabato 17 novembre 2018 – «Adele subisce Manlio!»

Secondo le anticipazioni di Un posto al sole, Adele continua imperterrita ad occuparsi del progetto riguardante la ristrutturazione di casa Poggi. Tuttavia la paura che Manlio possa venire al corrente della verità è troppa, e la donna non sembra in grado di evitare di subire le imposizioni del marito, al punto di annullare completamente la propria vita.

Un posto al sole, tutte le nuovissime anticipazioni e le trame delle puntate di giovedì 15, venerdì 16 e sabato 17 novembre 2018 – «Il dubbio di Patrizio!»

Secondo le anticipazioni di Un posto al sole, Vera mette Roberto di fronte a un terribile ultimatum, mentre Elena – condizionata da sua madre Marina – non sa se può ancora fidarsi di Valerio. Patrizio è molto indeciso e confuso. Non sa se deve accettare o meno il lavoro che gli è stato proposto. Significa trasferirsi nelle Langhe, in Piemonte, lontano dalla sua Rossella.