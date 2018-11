Care amiche e cari amici aficionados della soap opera iberica, siamo a un nuovo tris di puntate di questa serie televisiva di successo, con le sue vicende che ruotano intorno al ‘barrio’ di Calle Acacias, quartiere di una Madrid improntata al tempo stesso a realtà e fantasia!

Vediamo insieme quali avventure ci attendono nelle prossime tre puntate, attraverso le anticipazioni basate sulle trame di Una vita – Acacias 38, le quali ci rivelano, tra le altre cose, che Blanca entra in possesso di un mazzo di chiavi appartenente ad Ursula che potrebbe consentirle di aprire la valigetta. Cosa vi troverà?

Una vita tutte le nuovissime anticipazioni e le trame delle puntate di giovedì 15, venerdì 16 e sabato 17 novembre 2018 – «Un incontro folgorante per Blanca!»

Secondo le anticipazioni di Una vita – Acacias 38, Diego s’imbatte in Blanca, e si presenta a lei come esperto di pietre preziose. Tra i due ragazzi è amore a prima vista. Lei si rammarica moltissimo quando scopre che altri non è che il primogenito di Jaime Alday nonché fratello di Samuel. Quest’ultimo, intanto, assicura alla sua amata supporto e sostegno nella sua battaglia contro Ursula.

Una vita tutte le nuovissime anticipazioni e le trame delle puntate di giovedì 15, venerdì 16 e sabato 17 novembre 2018 – «La sfida di Arturo!»

Secondo le anticipazioni di Una vita – Acacias 38, Ursula fa la conoscenza di Diego e vedendolo, si allarma. Capisce che, con il suo carattere, ostacolerà tutti i suoi piani. Arturo lamenta con Ramon la truffa subita da suo figlio Antonito e gli comunica di volerlo sfidare a duello. Il ragazzo e il padre litigano furiosamente ed alla fine, il fratello di Maria Luisa, coraggiosamente, gli dice che non si tirerà indietro.