Giorgia sarà ospite a Che Tempo che fa e con lei c’è anche Leonardo Pieraccioni. Dopo l’annuncio di Fabio Fazio, fatto direttamente in onda, della presenza di Pippo Baudo tra gli altri ospiti della prossima puntata di Che Tempo che Fa, domenica 18 novembre dalle 20.35 su Rai1 saranno presenti in studio anche Leonardo Pieraccioni e Giorgia.

Saranno dunque presenti Pippo Baudo per Sanremo Giovani e poi Pieraccioni che presenta il suo nuovo film Se son rose. E poi la bravissima Giorgia che presenta il suo ultimo album di cover che si intitola “Pop Heart” in uscita il 16 novembre. Un album pop e… fatto con il cuore, come lo ha definito la cantante.

Che tempo che fa, anticipazioni e news. La trama del film di Natale di Pieraccioni.

Cosa succederebbe se qualcuno mandasse di nascosto alle tue ex dal tuo cellulare: “Sono cambiato. Riproviamoci!”? È quello che accade a Leonardo Giustini (Pieraccioni) giornalista che si occupa di tecnologia e innovazione per il web. Sua figlia, stanca di vedere il padre campione di un’inarrestabile rincorsa al disimpegno, decide di mandare il fatale messaggino.

E come zombie usciti dalle tombe dell’amore, alcune delle ex incredibilmente rispondono all’accorato appello e quella che era nata come l’innocua provocazione di un’adolescente si trasforma in una macchina del tempo. Per Leonardo, barricato nel fortino delle sue pigre certezze tra divano, involtini primavera e computer, sarà un emozionante e divertente viaggio nel passato e nel presente.