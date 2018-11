Ecco le ultime anticipazioni e news di sabato 17 novembre dei programmi trasmessi in prima serata. Su Rai 1 verrà trasmessa la partita Italia – Portogallo, partita valida per la UEFA Nations League.

Su Rai 2 andrà in onda la serie tv N.C.I.S. Los Angeles con l’episodio Vendetta familiare (Callen e Sam ricevono una telefonata da un uomo che minaccia di togliere la vita a 20 persone innocenti se non faranno esattamente quello che dice) e la serie tv Bull con gli episodi Colpo mortale (Rebecca è una ricca e famosa signora e viene accusata di aver ucciso il marito Jeremy per incassare il cospicuo premio dell’assicurazione. La donna, invece, si dichiara innocente e si rivolge a Bull) e In nome dell’amicizia (Il Governo degli Stati Uniti chiede la collaborazione di Bull per far condannare un hacker accusato di avere violato il Sistema di Controllo del Traffico Aereo).

Su Rai 3 alle 21:30 andrà in onda il programma I borghi dei borghi.

Guida tv: tutti i programmi tv di sabato 17 novembre 2018 sulle reti Rai, Mediaset, La7.

Sabato 17 novembre 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Don Camillo Monsignore ma non troppo.

Su Canale 5 andrà in onda il film La ragazza del dipinto. Su Italia 1 vedremo il film Pan- Viaggio sull’Isola che non c’è. Su La7 vedremo la serie tv Professor T, con gli episodi Tragico epilogo, Omicidio in hotel e Tamara e il professore.