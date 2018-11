Michelle Hunziker, intervistata da Federica Panicucci a Mattino Cinque torna a parlare della gravidanza.

La presentatrice svizzera e il marito Tomaso Trussardi da molto tempo hanno dichiarato il loro desiderio di allargare la famiglia. Hanno infatti due figlie, Sole e Celeste.

Voci su una possibile dolce attesa si rincorrono da mesi e Michelle più volte è intervenuta per smentire presunte gravidanze. Ora le news da Mattino Cinque annunciano che dalla Panicucci la showgirl svizzera ha finalmente raccontato come stanno le cose.

La dichiarazione di Michelle Hunziker a Mattino Cinque!

“Eh, a furia di dirlo mi sa che non arriva più. Lo diciamo sempre: noi abbiamo ancora il desiderio di un altro bebè ma lasciamo fare alla natura. Se poi non arriva a un certo punto chiudo, perché ho quarantun anni e bisogna chiudere i battenti. Ne ho già tre, sono fortunatissima e non insisto”.

“In famiglia è organizzazione pura!”

Michelle è infatti mamma anche di Aurora, ventun anni, avuta dal primo matrimonio con Eros Ramazzotti. Sicuramente la Hunziker, che da poco ha iniziato la carriera di manager, adora fare la mamma. Sul suo profilo Instagram ha dedicato un lungo post a tutte le donne incinte per raccontare loro quanto sono meravigliosi i mesi dell’attesa, senza nascondere anche i piccoli inconvenienti che si devono affrontare. Tra l’altro la conduttrice è una donna molto impegnata, anche se riesce a gestire anche la famiglia al meglio. Michelle è chiara: “Lì è organizzazione pura. Ti devi svegliare alla mattina e avere già tutto pronto”.