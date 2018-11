Cosa fare per ricominciare dopo la fine di una storia d’amore? Ariana Grande si unisce alla maggior parte delle donne e sceglie uno dei rimedi più comuni ed efficaci: il taglio di capelli.

Certo per la popstar, 25 anni, il taglio con il passato – e con l’ex fidanzato Pete Davidson – è netto: dopo anni di extension lunghissime e castane raccolte in una coda alta diventata ormai iconica nel suo look, Ariana Grande sceglie un taglio medio, alla clavicola; un collarbone cut.

Addio fidanzato, addio extension: il nuovo collarbone cut di Ariana Grande.

Per rivelare il nuovo taglio la cantante di Thank U, Next – il singolo che sta collezionando record di ascolti, streaming e visualizzazioni – ha scelto un selfie su Instagram con il filtro delle orecchie da coniglio fatte di fiori, lasciando i capelli sciolti, puntati su un lato dietro un orecchio.

Considerando che la sua coda di cavallo XL a fontana era diventata, per necessità (aveva dichiarato che i suoi capelli erano troppo rovinati dalle tinte), parte del suo personaggio, il cambiamento è piuttosto epocale.

La foto rivela che il nuovo taglio medio dallo styling laterale arriva alla clavicola e ha le punte che girano un po’ all’insù. Dietro però non sappiamo se le lunghezze sono leggermente più corte, come vuole il collarbone cut.

Quello che sappiamo è che Ariana Grande ha molta voglia di andare avanti e dopo aver detto Grazie, il prossimo al fidanzato, ora è il turno del suo look.