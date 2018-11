Torna su Canale 5 un nuovo appuntamento con Verissimo, lo show pomeridiano di informazione e attualità condotto da Silvia Toffanin. Come ogni settimana grandi ospiti e personaggi dello spettacolo sono pronti a raccontarsi a 360°gradi sulla propria vita privata e professionale.

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti che saranno presenti nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo sabato 17 novembre 2018 alle 16.00 circa su Canale 5.

Verissimo, ospiti della puntata di sabato 17 novembre 2018.



Tra gli ospiti di Verissimo, ci sarà Emma Marrone. La cantante salentina nella sua intervista a Silvia Toffanin racconterà della sua vita personale, dei suoi progetti e anche delle sue paure per il futuro inerenti un figlio o un compagno.

“Questo 2018 è stato un anno bellissimo, ma anche molto complicato perchè quando inizi a guardarti dentro qualcosa cambia per forza in te – spiega Emma Marrone – Ho promesso ai miei genitori di non farmi mai inquinare dal lavoro, credo di aver mantenuto questa promessa. Ho fatto delle scelte difficili sia nella mia vita privata che nel mio lavoro: musicalmente ho seguito me stessa e quello che sono, non volevo vendere bugie”.

Emma Marrone poi rispondendo a Silvia Toffanin, dichiara di essere quasi pronta per amare qualcuno, ma sottolineando che non vuole un uomo chiunque: “Forse sono pronta per un uomo meraviglioso, sono qui che aspetto, ma non voglio un uomo che mi completi, vorrei essere amata per quello che sono”.

Emma Marrone poi spiega: “Se dovesse capitare un figlio sicuramente non mi tirerei indietro, ma oggi avrei paura a mettere al mondo un bambino per via dell’ignoranza dei sentimenti e questa dilagante cattiveria che vedo attorno a me”.

Questo sabato lo spazio del Grande Fratello Vip 2018 vedrà protagonisti Alessandro Cecchi Paone ed Ela Weber. Il primo è stato eliminato dal televoto dopo essere finito in nomination con Andrea Mainardi e Stefano Sala. Ela, invece, è uscita mediante un televoto flash.