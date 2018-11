Ieri, sabato 17 novembre 2018 è iniziata la 18esima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Sono 19 i ragazzi ammessi nella scuola che si contendono i 12 banchi disponibili. La commissione di ballo e di canto, composta da Timor Steffens, Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Alex Britti, Stash e Rudy Zerbi scieglieranno a chi assegnare il banco.

Per il momento, sono stati assegnati solo tre banchi. Gli altri concorrenti ammessi dovranno ancora conquistarselo per essere definitivamente degli allievi della scuola di Amici 2019. Scopriamo insieme chi sono i 19 allievi tra cantanti e ballerini che si contendono il banco ad Amici 218-2019.

Ecco chi sono i 12 cantanti e i 7 ballerini ammessi nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

a commissione di ballo e di canto, composta da Timor Steffens, Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Alex Britti, Stash e Rudy Zerbi dopo aver incontrato tantissimi possibili candidati durante le tre fasi dei casting, hanno deciso chi saranno i nuovi allievi della classe di ballo e canto.

Per il canto sono stati ammessi alla scuola di Amici 2019 di Maria De Filippi: Alessandro Casillo, Kevin Payne, Noemi Cainero, Daniel Piccirillo, Giacomo Eva, Tish, Ellynora, Giordana Angi, Yamatt, Jefeo, Mameli e Sofia Marcaccini. Invece, sono stati scelti per il ballo: Giusy Romaldi, Miguel Chavez, Daniele Nocchi, Arianna Forte, Marco Alimenti, Mattia Schinco e Mowgly.

I ragazzi dovranno dimostrare ai docenti di essere meritevoli del banco. Solamente i più meritevoli verranno confermati nella scuola e riceveranno la maglia da titolari in seguito all’assegnazione del posto. Da lunedi 19 novembre sul Canale 31 di Real Time, iniziano le lezioni quotidiane con l’obiettivo di dimostrare in queste prime 5 settimane le loro capacità e il loro talento per farsi assegnare un banco nella scuola.