Ecco le ultime anticipazioni e news dei programmi di martedì 20 novembre 2018 in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda la partita amichevole Italia – Stati Uniti.

Su Rai 2 vedremo Il ristorante degli chef. Nella prima puntata 80 concorrenti si sfideranno per far emergere le loro capacità in cucina. I 40 migliori passeranno alla sfida successiva che prevede la preparazione di un piatto espresso in 20 minuti. I 20 giudicati più meritevoli in coppia dovranno dare vita a un piatto, assegnato dai giudici, che rappresenta la tradizione culinaria italiana. Alla fine di questa durissima selezione, le porte del ristorante si apriranno solo per 10 di loro. Su Rai 3 vedremo il programma tv #cartabianca.

Guida tv, i programmi di martedì 20 novembre 2018 su Canale 5, Italia 1, Rete 4 e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di stasera sulle reti Mediaset. Su Retequattro andrà in onda la soap spagnola Il Segreto. A Julieta vengono concessi i domiciliari. Emilia, intanto, si comporta in maniera strana, continua ad esercitarsi con i coltelli e non parla con nessuno. Alfonso decide di andarsene da Puente Viejo perché pensa di essere un peso per lei.

Su Canale 5 vedremo il film La Bella e la Bestia. Su Italia 1 andrà in onda Le Iene Show. La7 stasera propone il talk show di politica condotto da Giovanni Floris Di martedì.