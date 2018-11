Il Grande Fratello Vip 2018 arriva all’undicesima puntata. Dopo vari colpi di scena è stato eletto il primo finalista del Grande Fratello Vip 2018. Si tratta di Silvia Provvedi. I concorrenti sono sempre di meno all’Interno della Casa e ci si avvicina a grandi passi alla finale del reality. Tra Ivan Cattaneo e Lory del Santo, il pubblico ha deciso di far proseguire i gioco a quest’ultima. Il cantante è, dunque, eliminato definitivamente dalla gara.

Grande Fratello Vip 2018: il riassunto dell’undicesima puntata.

A inizio puntata Lory, al televoto con Ivan, si dice tranquilla perché il ‘rivale’ è forte ed uscire contro di lui ci sta. Le Donatella vengono isolate in salotto. Giulia ripercorre in un filmato la sua ‘disperazione’ per la lontananza dal fidanzato. Poi dice: “Io sono certa che lui mi sopporta e mi sostiene. Sono innamoratissima”. Intanto Silvia va nella stanza dei super led e la Blasi la avvisa: “Per tua sorella purtroppo questa sarà una serataccia“.

A Silvia vengono mostrati alcuni titoli di articoli che parlano di un presunto tradimento da parte del fidanzato di Giulia, che è il portiere dell’Atalanta, Pierluigi Gollini. A lei spetta di avvisare la sorella, fermo restando che non ci sono prove ma si tratta, almeno per il momento, soltanto di rumors.

Silvia Provvedi comunica alla sorella che il fidanzato potrebbe averla tradita.

Silvia torna da Giulia e le comunica il gossip che la riguarda. “Non ci sono foto, non ci sono video. Tu non prendere decisioni affrettate”, aggiunge. Ma Giulia non riesce a trattenere le lacrime. Interviene Alfonso per tranquillizzarla: “Il gossip bisogna prenderlo con le pinze. Potrebbe essere vero ma potrebbe anche non essere vero”. “Noi siamo qui a disposizione, se il tuo fidanzato volesse venire qui a chiarire la situazione…”, precisa Ilary.

Si passa ai due nominati, Lory e Ivan, che vengono invitati a raggiungere la Mistery Room. Dopo aver ricordato i primi momenti vissuti nella Casa, i due ripercorrono la loro amicizia.

Davanti a loro si accendono due ‘occhi’ sulla passerella e alle spalle apparirà il nome dell’eliminato. Via ai dieci secondi: il nome è quello di Ivan. Cattaneo è definitivamente fuori dal gioco. Il concorrente ringrazia tutti, poi Ilary comunica le percentuali del televoto: 50.3% vs 49.7%.

Via alle scelte su chi voler eliminare (in realtà, come detto, si decreterà il primo finalista). Stefano fa il nome di Giulia, la Salemi di Silvia, Walter di Silvia, Andrea di Silvia, Benedetta di Silvia, Jane di Silvia, Martina di Giulia, Francesco di Silvia, Lory di Giulia. La più votata è Silvia Provvedi, che va dritta al televoto.

I cinque candidati al televoto sono Silvia, Giulia Salemi, Andrea, Benedetta e Lory. La Blasi apre le votazioni: chi mandare in finale? I cinque concorrenti al televoto sono pronti ad entrare in studio. La conduttrice chiede al pubblico di urlare e tifare per ciascun concorrente che man mano rimanderà nella Casa, come se fosse salvo.

Dopo aver testato gli animi di ognuno di loro, apre la busta: “Il primo concorrente che può tornare in Casa è Benedetta”. E subito altri verdetti: rientrano anche Andrea e Giulia. Rimangono Silvia e Lory. La conduttrice dà l’esito definitivo: “L’ultimo concorrente che può rientrare in Casa è Lory”. Lei non lo sa, ma Silvia Provvedi è la prima finalista. Pensa di essere eliminata ma si dice comunque tranquilla e pronta a fare il tifo per la sorella.

Ma la Salemi ‘rovina’ a sua insaputa la sorpresa: “Secondo me Silvia è già in finale perché (Ilary, ndDM) non ha detto eliminata”. Scatta il freeze, sia nella Casa che in studio, e ad annunciare che Silvia è la prima finalista ci pensa l’urlatore.

Grande Fratello Vip 2018: i nominati della settimana. I concorrenti del Grande Fratello Vip 2018 sono divisi in due gruppi: Lory, Silvia Provvedi, Giulia Salemi, Benedetta Mazza e Andrea Mainardi, mentre nell’altro sono Francesco Monte, Stefano Sala, Jane Alexander, Martina Hamdy, Giulia Provvedi e Walter Nudo. Walter viene chiamato in Confessionale ad operare una scelta: se sotto alla piramide ci sarà il bollino nero, tutta la sua squadra dovrà vivere in Caverna e lui stesso sarà nominabile. E’ proprio quello che accade. I nominati della settimana sono Jane e Walter.