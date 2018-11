Ecco le ultime anticipazioni e news di mercoledì in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 vedremo il film con Julia Roberts, Nicole Kidman e Michael Kelly Il segreto dei suoi occhi. La figlia di Jess è stata uccisa, e dopo 13 anni il colpevole è ancora a piede libero. Ray, però, riesce a trovare degli indizi che possono inchiodare l’assassino…

Su Rai 2 andrà in onda la nuova stagione della fiction con Giampaolo Morelli, Paolo Sassarelli e Veronika Logan L’Ispettore Coliandro.

Su Rai 3 alle 21:15 andrà in onda il programma di Federica Sciarelli che aiuta a ricercare le persone scomparse ed a far luce su casi irrisolti Chi l’ha visto.

Guida Tv, tutti i programmi tv di mercoledì 21 novembre 2018 su Rai, Mediaset, La7.

Stasera sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro andrà in ondail programma #CR4 La Repubblica delle donne. Piero Chiambretti debutta in prima serata su Retequattro con uno show in otto puntate che vede protagonista l’universo femminile. A fianco del conduttore ci sarà Cristiano Malgioglio che rilascerà ogni sera una falsa e stravagante intervista.

Mentre Su Canale 5 vedremo il film Un Natale al Sud. Su Italia 1 verrà trasmesso il il film Harry Potter e il principe Mezzosangue. Su La7 andrà in onda il programma Atlantide – Storie di uomini e di mondi.